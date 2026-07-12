Предположение американской правой политической активистки и сторонницы президента США Дональда Трампа Лоры Лумер о том, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это пиар-ход, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.