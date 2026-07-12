Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 069 подписчиков

В России ответили на обвинение из США о причастности Москвы к смерти сенатора Грэма

В России ответили на обвинение из США о причастности Москвы к смерти сенатора Грэма

Предположение американской правой политической активистки и сторонницы президента США Дональда Трампа Лоры Лумер о том, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это пиар-ход, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксюша Кирьязис
А почему бы и...да? А этим лишь бы пиариться...
Ответить
4 н.
Александр Т
Наши герои как всегда скромно молчат. Земля стекловатой идиоту.
Ответить
4 н.
Валентин Щербаков
Зачем вообще нужны какие-то ответы и вспоминать эту пиндосраную тварь, этого  извращенца, педераста и наркомана. В АДУ эту гниду давно ждали с распростёртыми объятиями....
Ответить
3 н.