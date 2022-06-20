Товары прибыли! Да разве это «прибыль»…

Никто из «зарубежных партнёров» не станет рисковать собственным положением на международных рынках, ради рынка российского Михаил Синельников-Оришак Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме: «Чуть больше чем месяц действует утвержденное правило [речь о так называемом, параллельном импорте], и за этот период времени по информации от таможни прошло порядка 2 миллиардов долларов импортной продукции примерно по 130 позициям на территорию нашей страны».