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Вечерний Новосибирск

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Двенадцать новых школ построят в Новосибирской области в 2026 году

Двенадцать новых школ построят в Новосибирской области в 2026 году

В Новосибирской области продолжается строительство двенадцати объектов образования общей вместимостью  9130 мест в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также федеральных и региональных программ с региональным софинансированием, сообщила Мария Жафярова.

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