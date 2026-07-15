Двенадцать новых школ построят в Новосибирской области в 2026 году

В Новосибирской области продолжается строительство двенадцати объектов образования общей вместимостью 9130 мест в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также федеральных и региональных программ с региональным софинансированием, сообщила Мария Жафярова.
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