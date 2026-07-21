Топливный кризис: кто громче всех кричит «держи вора!»

Андрей Павлов

Для тех, кто только проходил (как я), не обязательно изучал, политэкономию на третьем курсе техвуза, эти откровения в статье смешны. У нас пещерный капитализм, который Запад прошёл ещё лет двести назад. А наши неоолигархи нажраться никак не могут. Власть у них под каблуком, и вразумить их не может. Вот и творят они со страной что хотят.