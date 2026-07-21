БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Топливный кризис: кто громче всех кричит «держи вора!»

Топливный кризис: кто громче всех кричит «держи вора!»

Перепродать сотню литров бензина нельзя, барыжить, ворочая сотнями тысяч тонн, — нормально? Иван Рыбин Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Спекулянтов автомобильным топливом нужно сажать — с такими призывами сегодня выступает кто ни попадя.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Для тех, кто только проходил (как я), не обязательно изучал, политэкономию на третьем курсе техвуза, эти откровения в статье смешны. У нас пещерный капитализм, который Запад прошёл ещё лет двести назад. А наши неоолигархи нажраться никак не могут. Власть у них под каблуком, и вразумить их не может. Вот и творят они со страной что хотят.
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4 н.
ВС
Владимир Соловьев
ГРУСТНО: ИЗ ПЕЩЕРНОГО СОЦИАЛИЗМА В ПЕЩЕРНЫЙ КАПИТАЛИЗМ!
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4 н.