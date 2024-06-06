Нацполиция Украины покупает новенькие Skoda Octavia и Renault Duster за 4 млн гривен

Нацполиция Украины планирует купить новенькие легковые автомобили спецназначения Skoda Octavia или аналога, на что выделено 1,1 млн гривен, еще за 2,8 млн гривен намерено приобрести три легковушки Renault Duster.
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