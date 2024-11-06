В России допустили оформление налогового вычета на «Госуслугах»

Минцифры России работает над возможностью получить налоговый вычет на портале «Госуслуги». Как рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, такая возможность может появиться уже в 2025 году.
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