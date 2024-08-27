У продавца контрабандных сигарет с Апраксина двора нашли табачки на 10 млн рублей Незаконный оборот «серых» табачных изделий пресекла петербургская полиция.
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У продавца контрабандных сигарет с Апраксина двора нашли табачки на 10 млн рублей Незаконный оборот «серых» табачных изделий пресекла петербургская полиция.