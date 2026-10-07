Екатеринбургскому экстремалу, избившему подростка, не хватило места в колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября, ФедералПресс. Екатеринбургский экстремал Яков Шушарин, избивший подростка на горе Уктус, до сих пор не попал в колонию, несмотря на приговор суда.
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