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Екатеринбургскому экстремалу, избившему подростка, не хватило места в колонии

Екатеринбургскому экстремалу, избившему подростка, не хватило места в колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября, ФедералПресс. Екатеринбургский экстремал Яков Шушарин, избивший подростка на горе Уктус, до сих пор не попал в колонию, несмотря на приговор суда.

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