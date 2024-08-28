Камалтынов махсус операциядә катнашучы, балалар клиник хастаханәсе табибы белән очрашты

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов махсус хәрби операциядә катнашучы, Республика балалар клиник хастаханәсенең теш казнасы-бит хирургиясе бүлеге табибы Нияз Әхмәдуллин белән очрашты.
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