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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Камалтынов махсус операциядә катнашучы, балалар клиник хастаханәсе табибы белән очрашты

Камалтынов махсус операциядә катнашучы, балалар клиник хастаханәсе табибы белән очрашты

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов махсус хәрби операциядә катнашучы, Республика балалар клиник хастаханәсенең теш казнасы-бит хирургиясе бүлеге табибы Нияз Әхмәдуллин белән очрашты.

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