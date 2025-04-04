Сальдо: ВС РФ заблокировали морские торговые порты в Николаевской области

Вооруженные силы России заблокировали морские торговые порты Николаевской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в пятницу, 4 апреля, рассказал, что российские бойцы блокируют с Кинбурнского полуострова выход судов из николаевских портов, которые контролирует противник.
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