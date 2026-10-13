Владимир Чернов избран председателем Орловского окружного совета депутатов

Единоросс Владимир Чернов стал председателем Орловского окружного совета народных депутатов. Это решение было принято на прошедшей накануне, 12 октября, первой сессии окружного парламента.
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