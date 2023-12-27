В России с 2024 года начнут блокировку просрочки на кассах

В России с 2024 года начнут блокировать просроченные и нелегальные товары на кассах магазинов. Эта мера коснется молочной и табачной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков.
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