В Пентагоне раскрыли планы по ядерному сдерживанию

В Пентагоне рассказали об истинных намерениях США по сдерживанию ядерных держав.Вашингтон не намерен применять ядерное оружие против стран, которые не обладают ядерным арсеналом, но при этом поддержали Договор о неприменении ядерного оружия (ДНЯО).