Стоит ли оно того? Названа главная опасность пельменей

Поедание большого количества пельменей может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров для Газета.
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