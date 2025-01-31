Кот-дебошир из алкомаркета в Новосибирске оказался породистой кошкой: подробности необычного происшествия

НОВОСИБИРСК, 31 января, ФедералПресс. В конце рабочей недели в столице Сибири стали известны подробности инцидента, который произошел в алкомаркете Кировского района с котом-дебоширом, разбившим несколько бутылок коньяка.
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