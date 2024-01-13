Фильм об исследовании севера России показали волонтерам избирательного штаба Путина в РТ

В Татарстане для волонтеров и работников избирательного штаба кандидата в Президенты Владимира Путина провели показ фильма Российского географического общества «Полюс холода соединяет океаны», который демонстрирует молодежи проблематику управления страной для лидера государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии