БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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1963 год: закат хрущёвского правления – начало системного кризиса

1963 год: закат хрущёвского правления – начало системного кризиса

В наших предыдущих публикациях мы неоднократно обращались к различным аспектам провальной хрущёвской экономической, в том числе аграрной политики, печальный итог которой подвёл 1963 год, последний перед освобождением «дорогого Никиты Сергевича» со всех постов, когда на Западе был закуплен рекордный объем зерновых, а также пошёл в рост импорт мясного сырья – в основном из стран капиталистического мира.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
С первого дня в высшей власти, Хрущ принялся уничтожать все сталинское. С этого дня и начался системный кризис и последствия, которые мы расхлебываем и сегодня !!!!!
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