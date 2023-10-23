1963 год: закат хрущёвского правления – начало системного кризиса

В наших предыдущих публикациях мы неоднократно обращались к различным аспектам провальной хрущёвской экономической, в том числе аграрной политики, печальный итог которой подвёл 1963 год, последний перед освобождением «дорогого Никиты Сергевича» со всех постов, когда на Западе был закуплен рекордный объем зерновых, а также пошёл в рост импорт мясного сырья – в основном из стран капиталистического мира.