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«За 100 возьму!»: Русских за границей отличают по 3-м привычкам

«За 100 возьму!»: Русских за границей отличают по 3-м привычкам

Царьград Фото: © Guillermo Morales/ Keystone Press Agency/ Global Look Press Говорят, стереотипы устаревают.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Не правда. По повадкам: торговаться любят везде на Востоке. Так что те же азербайджанцы нам фору дадут. Фото - это для китайцев и японцев просто необходимость себя везде запечатлеть. Нам и здесь до них далеко. Пробовать иностранную кухню мы любим, ввиду природной любознательности. А кефир в Испании есть во всех крупных супермаркетах и сейчас у них очень популярен.
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16 час.
Виталий Сорокин
Статья от идиота! Написана с дивана!
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15 час.
ВП
Вероника Пропись
Неправда! Пробовать кухню другой культуры-это здорово. В России обожаю вьетнамские кафе и соответственно вьетнамскую еду. И турецкую, и пиццу Италии, и яблочный пирог во Франции. Это что ж за русские такие со своими пельменями! Нет, это не русские! Вы что-то перепутали, девушка!
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9 час.
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