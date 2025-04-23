«За 100 возьму!»: Русских за границей отличают по 3-м привычкам

ЗЖ

Зоя Жук

Не правда. По повадкам: торговаться любят везде на Востоке. Так что те же азербайджанцы нам фору дадут. Фото - это для китайцев и японцев просто необходимость себя везде запечатлеть. Нам и здесь до них далеко. Пробовать иностранную кухню мы любим, ввиду природной любознательности. А кефир в Испании есть во всех крупных супермаркетах и сейчас у них очень популярен.