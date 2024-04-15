Небензя рассказал о систематических атаках Киева на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 15 апреля, заявил, что при попустительстве Запада киевский режим систематически атакует Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но, несмотря на это, Россия сделает все, чтобы избежать ядерной катастрофы.