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Как сэкономить реальные деньги, не отказываясь от латте

Как сэкономить реальные деньги, не отказываясь от латте

Наши эксперты рекомендуют игнорировать обычные «советы по финансовой диете» в пользу нескольких ключевых стратегий, которые большинство из нас может реально выполнитьТори Данлэп, автор книги «Финансовая феминистка», считает, что деньги не должны быть источником чувства вины или стыда.

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