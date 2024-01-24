Как сэкономить реальные деньги, не отказываясь от латте

Наши эксперты рекомендуют игнорировать обычные «советы по финансовой диете» в пользу нескольких ключевых стратегий, которые большинство из нас может реально выполнитьТори Данлэп, автор книги «Финансовая феминистка», считает, что деньги не должны быть источником чувства вины или стыда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)