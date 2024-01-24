Как сэкономить реальные деньги, не отказываясь от латте

Наши эксперты рекомендуют игнорировать обычные «советы по финансовой диете» в пользу нескольких ключевых стратегий, которые большинство из нас может реально выполнитьТори Данлэп, автор книги «Финансовая феминистка», считает, что деньги не должны быть источником чувства вины или стыда.