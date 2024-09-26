Хирург Куранов посоветовал отказаться от алкоголя, чтобы снизить риск варикоза

Варикоз — это распространенное заболевание, осложнения которого могут быть опасными. Игорь Куранов, заведующий отделением сосудистой хирургии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», объяснил «ТСН24», что заболевание проявляется варикозными узлами на нижних конечностях и затрагивает 20% мужчин и 40% женщин в России.
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