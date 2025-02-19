SEC США ищет помощи у Индии в расследовании мошенничества Adani

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к индийским властям за помощью в расследовании обвинений в адрес основателя Adani Group Гаутама Адани и его племянника Сагара Адани в мошенничестве с ценными бумагами и взяточничестве на сумму $265 миллионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)