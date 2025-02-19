Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

SEC США ищет помощи у Индии в расследовании мошенничества Adani

SEC США ищет помощи у Индии в расследовании мошенничества Adani

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к индийским властям за помощью в расследовании обвинений в адрес основателя Adani Group Гаутама Адани и его племянника Сагара Адани в мошенничестве с ценными бумагами и взяточничестве на сумму $265 миллионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх