Кто заставил дагестанцев бунтовать: Очень некрасивая история - стыдно будет и самим активистам

Военный блогер раскрыл карты поднявших дагестанцев на бунт телеграм-каналов.Военный блогер Юрий Подоляка напомнил дагестанцам о том, кто стоит за организацией беспорядков в России, и в аэропорту Махачкалы в том числе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии