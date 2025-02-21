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Приемный сын главкома ВС Украины хочет получить российское гражданство

Приемный сын главкома ВС Украины хочет получить российское гражданство

Иван Сырский, приемный сын главкома ВС Украины, выразил желание получить российское гражданство, несмотря на бюрократические сложности и финансовые затраты.

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