Александр Гурчиани рассказал, как преодолеть страх перед МРТ

Александр Гурчиани из сети клиник рассказал о подготовке к МРТ для людей с клаустрофобией. Он отметил важность снижения тревоги и предложил варианты, такие как кнопка стоп, присутствие близкого или музыка.
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