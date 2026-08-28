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Газета.ру

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Волк: восемь человек задержали за махинации с поддельными купюрами

Волк: восемь человек задержали за махинации с поддельными купюрами

Сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в участии в афере с фальшивыми деньгами. Ущерб оценивается в 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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