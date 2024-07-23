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DM: Вспышки темной плазмы на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи

DM: Вспышки темной плазмы на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи

С вероятностью 60% извержения темной плазмы на солнце могут вызвать отключения радиосвязи на Земле. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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