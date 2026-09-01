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Все о Музыке

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У Nightwish уже написано шесть песен для своего следующего альбома

У Nightwish уже написано шесть песен для своего следующего альбома

«Каждый раз, когда я сажусь за клавиатуру, я думаю: „Ага, это здорово!“» Финская симфоник-метал группа Nightwish добилась значительных успехов в работе над продолжением альбома Yesterwynde 2024 года.

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