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Мировое обозрение

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Аналитик Меркурис: Зеленский разочарован в союзниках из-за отказа в помощи

Аналитик Меркурис: Зеленский разочарован в союзниках из-за отказа в помощи

Британский военный аналитик Александр Меркурис обращает внимание на растущее раздражение Владимира Зеленского, вызванное отсутствием ощутимой новой помощи от западных союзников.

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