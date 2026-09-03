Аналитик Меркурис: Зеленский разочарован в союзниках из-за отказа в помощи

Британский военный аналитик Александр Меркурис обращает внимание на растущее раздражение Владимира Зеленского, вызванное отсутствием ощутимой новой помощи от западных союзников.
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