Мошенники придумали схему обмана под предлогом сохранения трудового стажа

Мошенники разработали новую схему обмана под предлогом оцифровать данные для сохранения трудового стажа через доступ к учётной записи на портале Госуслуг, сообщается в информационном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии