FIA ответила на обвинения Флавио Бриаторе в ангажированности судей

MotorsportМеждународная автомобильная федерация FIA отреагировала на заявление исполнительного советника Alpine Флавио Бриаторе, который счёт слушания о лишении пилота Alpine Пьера Гасли подиума в Гран При Монако 2026 года, который француз получил после штрафов других пилотов, ангажированными.