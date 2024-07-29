Олимпиада-2024. Настольный теннис. Китайцы Ван Чэн – Сунь Инша и представители КНДР Ким Кум Йонг – Ри Джонг Сик разыграют золото в миксте

Настольный теннис Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Смешанные пары Финал Ван Чэн/Сунь Инша (Китай) – Ким Кум Йонг/Ри Джонг Сик (КНДР) – 15:30 За 3-е место Лим Джонг Хун/Юбин Шин (Южная Корея) – Вон Чан Тхин/Ду Хойкем (Гонконг) – 14:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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