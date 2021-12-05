«Человек-паук: Нет пути домой» выручил на предварительных продажах $50 млн

5 декабря американские СМИ сообщили, что за первые три дня предварительных продаж фильм Marvel Studios «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого в мире состоится 15 декабря, заработал более 50 миллионов долларов только в пределах США.
5 декабря американские СМИ сообщили, что за первые три дня предварительных продаж фильм Marvel Studios «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого в мире состоится 15 декабря, заработал более 50 миллионов долларов только в пределах США.
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