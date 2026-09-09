More British flights canceled after air traffic control failure

More than 170 flights across Britain have been canceled so far Wednesday, according to an air traffic monitor, amid fallout from a technical failure.
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