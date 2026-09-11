English Open 2026 снукер — 1/2 финала. Трансляции расписание

12 сентября 2026, снукер: 1/2 финала English Open — смотрите поединки игроков онлайн в прямом эфире. Рейтинговый, Челтнем, Англия Предыдущий чемпион: Марк Аллен 1/2 финала English Open 2026Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира 1/2 финала English Open 2026: снукер — расписание прямых трансляций Матчи Бритиш Опен 2026 (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции 1/2 финала рейтингового турнира English Open по снукеру вы можете на TNT/Eurosport/HBO Max, WST Play, Huya, а также на сайтах букмекерских контор после регистрации бесплатно, например Winline, 1xstavka, Fon Bet.