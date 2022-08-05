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«Газпром» сделал ситуацию с турбиной для «Северного потока» необратимой

«Газпром» сделал ситуацию с турбиной для «Северного потока» необратимой

Теряющий популярность у избирателей из-за неэффективного противостояния вызовам времени федеральный канцлер Германии Олаф Шольц решил сделать откровенный популистский ход и 3 августа лично «нашел и осмотрел» турбину для газопровода «Северный поток».

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