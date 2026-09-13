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Русский Днепропетровск

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20 часов мощных ударов. ВС РФ погрузили Украину в хаос, Польша в панике

20 часов мощных ударов. ВС РФ погрузили Украину в хаос, Польша в панике

Руслан Дмитриев 13 сентября 2026 г., 10:40   Российские ракетчики и дроноводы нанесли один из самых масштабных ударов по Украине за специальную военную ….

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