Эксперт Меджидов: взлом Wi-Fi позволяет хакерам следить за действиями жертвы

Специалист назвал факторы, позволяющие понять, что роутер взломан Взлом Wi-Fi позволит хакерам следить за действиями жертвы в интернете, собирать личные данные, устанавливать на роутер вредоносное программное обеспечение (ПО) и атаковать умные устройства пользователя, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности МТС Web Services Джамил Меджидов.