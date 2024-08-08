Москва: новые дороги, мосты и развязки улучшат транспортную ситуацию и жизнь горожан

В Москве продолжается активное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. За последние годы здесь появилось более 1370 километров новых дорог, в том числе 12,3 километра добавлено всего за семь месяцев 2024 года.
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