Джаку исключили из сборной Швейцарии за подделку справки о вакцинации от коронавируса

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака пропустит тренировочный сбор и матчи сборной Швейцарии в сентябре и октябре, сообщила пресс-служба Швейцарского футбольного союза (SFV).
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