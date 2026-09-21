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Джаку исключили из сборной Швейцарии за подделку справки о вакцинации от коронавируса

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака пропустит тренировочный сбор и матчи сборной Швейцарии в сентябре и октябре, сообщила пресс-служба Швейцарского футбольного союза (SFV).

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