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Правительство РФ выделило120 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

Правительство РФ выделило120 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

Председатель правительства РФ отметил, что 40 миллиардов рублей из это суммы уже направлено банкам. К ней по решению Президента добавят еще 80 миллиардов рублей, что позволит совокупно выдать льготных кредитов более чем на 1 триллион рублей.

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