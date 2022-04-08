Правительство РФ выделило120 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

Председатель правительства РФ отметил, что 40 миллиардов рублей из это суммы уже направлено банкам. К ней по решению Президента добавят еще 80 миллиардов рублей, что позволит совокупно выдать льготных кредитов более чем на 1 триллион рублей.
Председатель правительства РФ отметил, что 40 миллиардов рублей из это суммы уже направлено банкам. К ней по решению Президента добавят еще 80 миллиардов рублей, что позволит совокупно выдать льготных кредитов более чем на 1 триллион рублей.
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