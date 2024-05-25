Даже в лес ходить не надо: как вырастить съедобные грибы в домашних условиях

Многие думают, что единственные грибы, которые можно вырастить в квартире, это плесень. А как вы смотрите на то, чтобы собрать домашний урожай шампиньонов? Или вырастить опята на даче? Узнали у эксперта, что для этого нужно.
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