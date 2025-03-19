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Алмазы будущего: петербургские ученые создали сверхпрочные полупроводники

Алмазы будущего: петербургские ученые создали сверхпрочные полупроводники

Алмазы, которые способны не только сиять в украшениях, но и перевернуть целые отрасли. Санкт-Петербургские ученые совершили прорыв, создав сверхпрочные полупроводники для космоса, ядерной промышленности и медицины.

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