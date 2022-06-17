Welt: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договариваться с Россией

Итальянский премьер-министр Марио Драги, а также президент Франции и канцлер ФРГ Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в ходе своего визита на Украину могли обсуждать с президентом страны Владимиром Зеленским необходимость переговорного процесса с Россией.