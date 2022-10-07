В России появился первый ЦФА на драгоценные металлы

В России появился первый ЦФА на драгоценные металлыВчера на платформе "Атомайз" был выпущен первый цифровой финансовый актив (ЦФА) на 7 драгоценных металлов: золото, серебро и металлы платиновой группы - платину, палладий, родий, иридий и рутений.