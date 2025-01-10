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Пэрис Хилтон пришла на руины сгоревшего особняка: «Стою на том, что раньше было нашим домом. Мои чувства не описать»

Пэрис Хилтон пришла на руины сгоревшего особняка: «Стою на том, что раньше было нашим домом. Мои чувства не описать»

На днях звездная блондинка сообщила, что лишилась особняка из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе. Пэрис Хилтон нашла в себе силы посетить руины дома…На днях звездная блондинка сообщила, что лишилась особняка из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе.

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