Пэрис Хилтон пришла на руины сгоревшего особняка: «Стою на том, что раньше было нашим домом. Мои чувства не описать»

На днях звездная блондинка сообщила, что лишилась особняка из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе. Пэрис Хилтон нашла в себе силы посетить руины дома…На днях звездная блондинка сообщила, что лишилась особняка из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе.
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