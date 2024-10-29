Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall / Getty Images Мир с Россией для многих социал-демократов важнее, чем победа на Украине, Москва всегда была для них ближе, чем свобода в Восточной Европе.
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