В Санкт-Петербурге посетительнице ТРК плеснули в лицо кипятком в очереди

Посетительнице торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Санкт-Петербурге плеснули кипятком в лицо. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел из-за конфликта, когда женщина стояла в очереди.
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