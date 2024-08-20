«Как вы думаете, будет девочка или мальчик?»: Ольга Бузова подтвердила свою беременность

В том, что у Ольги Бузовой наконец наладилась личная жизнь, уже нет никаких сомнений. Девушка уже несколько месяцев намекает на то, что у нее кто-то появился: она то публикует интригующие фотографии со свиданий и в объятиях таинственного незнакомца, то предлагала подписчиков выбрать дату свадьбы.