В Братске активизировалась служба по уборке снега и наледи после снегопадов

В Братске продолжаются активные действия по борьбе с последствиями зимних капризов природы! Сегодня ночью и утром Дорожная служба города работала в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями недавних снегопадов и наледи в Центральном районе.
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