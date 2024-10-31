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Иркутск Сегодня

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В Братске активизировалась служба по уборке снега и наледи после снегопадов

В Братске активизировалась служба по уборке снега и наледи после снегопадов

В Братске продолжаются активные действия по борьбе с последствиями зимних капризов природы! Сегодня ночью и утром Дорожная служба города работала в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями недавних снегопадов и наледи в Центральном районе.

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